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17:06, 29 июля 2024Культура

Звезда «Слова пацана» столкнулась с проблемами из-за известности

Режиссер Учитель заявил, что его дочь Анна столкнулась с проблемами из-за славы

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Алексей Учитель, чья дочь Анна Пересильд сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана», рассказал, что актриса столкнулась с проблемами из-за известности. Его слова прозвучали в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

По словам кинематографиста, поклонники сериала часто просят девушку сфотографироваться с ними. «Аня злится очень, что ее никто не называет по имени. Все говорят — Айгуль, можно с тобой сфотографироваться. Она от этого злится и отказывает из-за этого», — отметил Учитель.

Ранее Алексей Учитель рассказал о своих страхах из-за роли дочери в «Слове пацана». По словам 72-летнего режиссера, узнав об участии Анны в проекте, он испытал радость, но переживал из-за нескольких натуралистичных и откровенных сцен.

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