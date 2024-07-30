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23:25, 30 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о реакции главы МИД Китая на приглашение в страну

МИД Украины: Киев пригласил главу МИД Китая приехать на Украину

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Украина пригласила министра иностранных дела Китая Ван И посетить страну для переговоров по двусторонним и региональным вопросам. Об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

По его словам, китайская сторона заинтересовалась предложением Киева. При этом Тихий не уточнил, когда именно планируется этот визит. Он также отметил, что в этом году диалог между Украиной и Китаем значительно активизировался и выразил уверенность, что контакты двух стран будут «продолжаться на всех уровнях».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Пекин намерены привлечь все силы для мирного урегулирования конфликта.

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      Марина Совина
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