Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:26, 30 июля 2024Экономика

Россиянам предсказали подорожание медицинских анализов

«Чек Индекс»: продажи лабораторных услуг и анализов выросли на 19 процентов

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

За первые шесть месяцев 2024 года продажи услуг в частных медицинских лабораториях и клиниках увеличились на 19 процентов в годовом выражении. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Чек Индекс».

Средний чек на лабораторные анализы увеличился на 10 процентов, до 1,17 тысячи рублей. При этом растет спрос на генетические тесты и анализы пренатальной диагностики.

Как заявила гендиректор группы «ЛабКвест» Дарья Пикалюк, в первом полугодии продажи анализов и тестов выросли на 41 процент в годовом выражении. Сказалось как расширение сети, так и количество оказанных услуг. Владелец сервиса Lab4U Валерий Саванович заявил, что продажи выросли почти на 70 процентов.

Материалы по теме:
«Кашель очень быстро из симптома становится врагом» Доктор медицинских наук рассказал о кашле и эффективном лечении
«Кашель очень быстро из симптома становится врагом»Доктор медицинских наук рассказал о кашле и эффективном лечении
22 декабря 2023
Время на себя. Диспансеризация крайне важна для здоровья. Почему она необходима?
Время на себя.Диспансеризация крайне важна для здоровья. Почему она необходима?
2 мая 2024

По словам Пикалюк, стоимость услуг сохраняется на уровне 2022 года. В свою очередь Саванович констатировал, что себестоимость проведения анализов продолжает увеличиваться, однако из-за высокой конкуренции на этом рынке его игроки не торопятся повышать цены. По его словам, рынок приближается к насыщению по количеству точек, где можно заказать соответствующие услуги. Последние со временем должны подорожать. Одна из причин — растущие сложности с поставками импортных реагентов.

В конце весны выяснилось, что жители Москвы стали чаще выезжать за пределы столицы в поисках стоматологических услуг. Чаще всего они выбираются в Рязань, Тверь и Тулу. Главная причина — услуги московских стоматологов стремительно дорожают. Как следствие, растет выручка частных клиник в Рязанской, Калужской, Тверской, Тульской и Владимирской областях.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Оружие, символика нацистов и шпионские гаджеты. Какие запрещенные товары можно купить на Wildberries

      Бивни краснокнижного животного обнаружили в багаже мужчины в аэропорту Москвы

      Набиуллина предсказала снижение ставок по ипотеке

      Освежитель воздуха взорвал квартиру россиян

      Apple предложила отказаться от зеркал в автомобилях

      В Литве засомневались в эффективности обороны страны против России

      Назвавшая себя матерью детей Дурова женщина раскрыла подробности жизни с ним

      Друг Бена Аффлека рассказал о проблемах актера после расставания с Дженнифер Лопес

      Важность взятия Покровска объяснили

      Стало известно о состоянии машиниста и проводников после крушения поезда под Волгоградом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше