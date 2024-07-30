Россиянам предсказали подорожание медицинских анализов

«Чек Индекс»: продажи лабораторных услуг и анализов выросли на 19 процентов

За первые шесть месяцев 2024 года продажи услуг в частных медицинских лабораториях и клиниках увеличились на 19 процентов в годовом выражении. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Чек Индекс».

Средний чек на лабораторные анализы увеличился на 10 процентов, до 1,17 тысячи рублей. При этом растет спрос на генетические тесты и анализы пренатальной диагностики.

Как заявила гендиректор группы «ЛабКвест» Дарья Пикалюк, в первом полугодии продажи анализов и тестов выросли на 41 процент в годовом выражении. Сказалось как расширение сети, так и количество оказанных услуг. Владелец сервиса Lab4U Валерий Саванович заявил, что продажи выросли почти на 70 процентов.

По словам Пикалюк, стоимость услуг сохраняется на уровне 2022 года. В свою очередь Саванович констатировал, что себестоимость проведения анализов продолжает увеличиваться, однако из-за высокой конкуренции на этом рынке его игроки не торопятся повышать цены. По его словам, рынок приближается к насыщению по количеству точек, где можно заказать соответствующие услуги. Последние со временем должны подорожать. Одна из причин — растущие сложности с поставками импортных реагентов.

В конце весны выяснилось, что жители Москвы стали чаще выезжать за пределы столицы в поисках стоматологических услуг. Чаще всего они выбираются в Рязань, Тверь и Тулу. Главная причина — услуги московских стоматологов стремительно дорожают. Как следствие, растет выручка частных клиник в Рязанской, Калужской, Тверской, Тульской и Владимирской областях.