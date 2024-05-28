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13:46, 28 мая 2024Экономика

Москвичи стали уезжать из столицы ради экономии на зубах

Forbes: Рязань стала центром стоматологического туризма в России

Фото: Atikah Akhtar / Unsplash

Жители Москвы начали чаще лечить зубы в таких городах, как Рязань, Тверь и Тула, поскольку услуги стоматологов в столице стремительно дорожают. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на представителей ряда профильных клиник.

Оказалось, что из-за дороговизны столичной стоматологии повышается выручка частных клиник в Рязанской, Калужской, Тверской, Тульской и Владимирской областях, куда москвичи выезжают на лечение. В среднем по рынку ее рост достиг 21,6 процента. В первом квартале 2024 года число москвичей, приезжавших лечить зубы в Рязань, увеличилось на 20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Между тем заработные платы рязанских медиков остаются существенно ниже, чем в российской столице. Если московская медсестра получает около 150 тысяч рублей в месяц, то ее коллега в Рязани — от 30 до 40 тысяч.

Помимо Рязани, которая, как уверяют эксперты, стала новым центром стоматологического туризма, особым спросом у москвичей пользуются Тверь и Тула, а имплантация и лечение зубов в Ярославле может выйти в два раза дешевле, чем в Москве.

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Отмечается, что средний чек за стоматологические услуги в России в 2023 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 13 процентов, до 8252 рублей, а самыми востребованными услугами считаются пломбирование, зубные снимки и обслуживание брекет-систем.

Также есть информация, что многие москвичи недовольны столичной стоматологией не только из-за ее дороговизны, но и из-за регулярных попыток навязать им дополнительные услуги, в то время как прайсы в клиниках не отражают реальных цен, с которыми люди сталкиваются, приходя на прием ко врачу.

Ранее сообщалось, что по мнению стоматолога, кандидата медицинских наук Лилии Кузьменковой, единственный способ сэкономить деньги на дорогостоящем лечении зубов — это тщательная гигиена полости рта в сочетании с регулярными профилактическими осмотрами у врача.

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