«Ростех» в 25 раз увеличил поставки боеприпасов в 2023 году

«Ростех»: в 2023 году поставки боеприпасов в войска увеличились в 25 раз

«Ростех» в 2023 году увеличил в 25 раз поставки боеприпасов в российские войска, по сравнению с 2022-м, говорится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с генеральным директором госкорпорации Сергеем Чемезовым. Об этом сообщает ТАСС.

«Увеличилось производство всей линейки средств поражения. Например, производство снарядов для ствольной артиллерии выросло в шесть раз», — отмечается в бумагах.

В июне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что государственный оборонный заказ в 2024 году выполняют по плану, несмотря на отдельные нюансы.

В декабре «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») сообщил, что успешно выполнил контракты 2023 года на поставку танков Т-90М и Т-72Б3М, усовершенствованных с учетом опыта специальной военной операции, в войска.