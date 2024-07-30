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14:41, 30 июля 2024Наука и техника

«Ростех» в 25 раз увеличил поставки боеприпасов в 2023 году

«Ростех»: в 2023 году поставки боеприпасов в войска увеличились в 25 раз

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

«Ростех» в 2023 году увеличил в 25 раз поставки боеприпасов в российские войска, по сравнению с 2022-м, говорится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с генеральным директором госкорпорации Сергеем Чемезовым. Об этом сообщает ТАСС.

«Увеличилось производство всей линейки средств поражения. Например, производство снарядов для ствольной артиллерии выросло в шесть раз», — отмечается в бумагах.

В июне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что государственный оборонный заказ в 2024 году выполняют по плану, несмотря на отдельные нюансы.

В декабре «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») сообщил, что успешно выполнил контракты 2023 года на поставку танков Т-90М и Т-72Б3М, усовершенствованных с учетом опыта специальной военной операции, в войска.

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      Иван Потапов
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