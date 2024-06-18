Медведев оценил выполнение гособоронзаказа

Медведев: гособоронзаказ выполняют ритмично и по плану

Государственный оборонный заказ в 2024 году выполняют по плану, несмотря на отдельные нюансы. С такой оценкой выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Могу сказать, что в целом поставки осуществляются ритмично и все идет по плану. Есть какие-то нюансы, шероховатости, как обычно бывает», — сказал он.

По словам Медведева, все неточности исправляют при участии Минпромторга, а Министерство обороны вносит коррективы в гособоронзаказ.

Ранее в июне Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Созданные на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова самолеты прошли заводские испытания.

В том же месяце стало известно, что «Курганмашзавод» поставил Вооруженным силам (ВС) России новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Бронетехника получила броневые экраны, противокумулятивные решетки и комплекты снижения заметности «Накидка».