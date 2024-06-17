Минобороны передали партию Су-34

ОАК передала Минобороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом корпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что созданные в рамках гособоронзаказа самолеты передали в войска после проведения заводских испытаний. Серийное производство Су-34 осуществляется на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

«Сегодня предприятия ОАК наращивают выпуск самолетов. Для этого мы совершенствуем технологические и бизнес-процессы на наших производствах, находим дополнительные резервы для увеличения объемов производства. Кроме того, привлекаем на заводы новых сотрудников. В Новосибирске с начала года на работу принято более 600 новых работников», — приводятся слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря в сообщении.

В мае появилось видео, демонстрирующее сброс универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30СН с бомбардировщика Су-34.

В апреле телеканал «Звезда» сообщил, что объемы выпуска российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 планируют увеличить в ближайшее время.