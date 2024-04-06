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06:30, 6 апреля 2024Наука и техника

В России увеличат производство истребителей-бомбардировщиков Су-34

«Звезда»: выпуск Су-34 в России увеличат благодаря оптимизации производства

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Объемы выпуска российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 планируют увеличить в ближайшее время. Темпы производства нарастят за счет расширения штата сотрудников и оптимизации производства, сообщил телеканал «Звезда».

Отмечается, что Новосибирский авиационный завод имени Чкалова не только выпускает новые машины, но и осуществляет ремонт действующего парка Су-34. Для выполнения поставленных задач предприятие работает круглосуточно.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения целей противника в оперативной и тактической глубине. Двухдвигательный самолет получил 12 узлов подвески вооружения, которые позволяют нести различные бомбы и ракеты.

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Ранее в апреле в «Ростехе» сообщили, что Министерство обороны России получило от Объединенной авиастроительной корпорации первую в 2024 году партию боевых самолетов Су-34.

В феврале американское издание Military Watch Magazine назвало российские бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые несут истребители-бомбардировщики Су-34, альтернативой ракетам.

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      Даниил Иринин
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