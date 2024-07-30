Сотни вернувшихся на родину россиян застряли на паспортном контроле в аэропорту

Сотни вернувшихся из Антальи россиян застряли в аэропорту Екатеринбурга

Сотни вернувшихся из Турции на родину российских туристов застряли в аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал E1.ru.

Непредвиденная ситуация произошла с прибывшими из Антальи в Екатеринбург пассажирами. Собеседники издания отметили, что очередь почти не двигалась. Россиянам приходилось стоять по меньшей мере час, чтобы пройти паспортный контроль.

«Ситуация патовая, — добавила одна из пассажирок. — Душно, жарко, дети плачут». Позже стало известно, что проблемы возникли из-за того, что примерно в одно время екатеринбургская авиагавань приняла большее количество международных рейсов, чем планировала.

«Авиакомпании сместили графики, и несколько самолетов с курортов приземлились практически одновременно, — пояснили в пресс-службе Кольцово. — Службы аэропорта в этой ситуации приняли необходимые оперативные решения, чтобы обслужить рейсы».

Ранее летевший в Таджикистан самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другой стране из-за больного пассажира на борту. Инцидент случился со следовавшим из Казани в Худжант Boeing 737-800 в воскресенье, 28 июля.