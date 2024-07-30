Туристов с переохлаждением увезли с российской турбазы в больницу

Российских туристов увезли в больницу с турбазы «Комы-Арт» в горах Северной Осетии. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.
Уточняется, что вечером 29 июля в инфекционное отделение Ирафской центральной районной больницы госпитализировали девять отдыхающих с признаками переохлаждения. Среди них — семь детей в возрасте 13-16 лет.
В ведомстве добавили, что до конца 30 июля за пациентами будут наблюдать врачи, затем они примут решение о дальнейшей тактике лечения.
В экстренных службах «Интерфаксу» рассказали, что россияне остановились в палаточном лагере на территории базы отдыха.
Ранее россиянин сорвался со скалы на Алтае и ждал помощи спасателей больше суток. Мужчина повредил голову и плечо и не смог идти самостоятельно.