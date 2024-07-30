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16:40, 30 июля 2024Путешествия

Туристов с переохлаждением увезли с российской турбазы в больницу

Туристов с переохлаждением увезли в больницу с турбазы в горах Северной Осетии

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российских туристов увезли в больницу с турбазы «Комы-Арт» в горах Северной Осетии. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.

Уточняется, что вечером 29 июля в инфекционное отделение Ирафской центральной районной больницы госпитализировали девять отдыхающих с признаками переохлаждения. Среди них — семь детей в возрасте 13-16 лет.

В ведомстве добавили, что до конца 30 июля за пациентами будут наблюдать врачи, затем они примут решение о дальнейшей тактике лечения.

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      Алина Черненко
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