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14:43, 30 июля 2024Путешествия

Сорвавшемуся со скалы на Алтае туристу пришлось ждать помощи спасателей больше суток

Турист из Новосибирска сорвался со скалы на Алтае и получил травму головы

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Алтай

Россиянин сорвался со скалы на Алтае. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по республике.

Инцидент произошел с туристом из Новосибирска при восхождении по отвесной скале на гору Бегемот в районе водопада Ширлак. Мужчина упал с высоты и получил травму головы и плеча. Самостоятельно спуститься он не смог.

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На помощь путешественнику выдвинулись семь сотрудников ведомства. Из-за сложности маршрута мужчине пришлось ждать спасателей больше суток.

«С помощью альпинистского снаряжения удалось эвакуировать пострадавшего в безопасное место, где ему оказали первую помощь, — говорится в сообщении. — Дальнейшая госпитализация не потребовалась».

Ранее трое туристов пострадали в результате камнепада на вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае. Отмечается, что двое мужчин и женщина совершали длительный поход по территории парка «Три вулкана».

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      Фариза Бацазова
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