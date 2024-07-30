Сорвавшемуся со скалы на Алтае туристу пришлось ждать помощи спасателей больше суток

Турист из Новосибирска сорвался со скалы на Алтае и получил травму головы

Россиянин сорвался со скалы на Алтае. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по республике.

Инцидент произошел с туристом из Новосибирска при восхождении по отвесной скале на гору Бегемот в районе водопада Ширлак. Мужчина упал с высоты и получил травму головы и плеча. Самостоятельно спуститься он не смог.

На помощь путешественнику выдвинулись семь сотрудников ведомства. Из-за сложности маршрута мужчине пришлось ждать спасателей больше суток.

«С помощью альпинистского снаряжения удалось эвакуировать пострадавшего в безопасное место, где ему оказали первую помощь, — говорится в сообщении. — Дальнейшая госпитализация не потребовалась».

Ранее трое туристов пострадали в результате камнепада на вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае. Отмечается, что двое мужчин и женщина совершали длительный поход по территории парка «Три вулкана».