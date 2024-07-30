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16:27, 30 июля 2024Силовые структуры

У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова

У генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В ходе обысков у бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, нашли картины, на которых изображены бывший министр обороны Сергей Шойгу и его экс-заместители. Фотографии опубликованы в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

На кадрах запечатлены портреты самого Булгакова, а также картины с Шойгу и другими чиновниками Минобороны. Одна из картин выполнена по мотивам «Совета в Филях» художника Алексея Кившенко. На ней Шойгу изображен в роли генерала Михаила Кутузова, его бывший заместитель Руслан Цаликов — в роли генерала Михаила Барклая де Толли. На картине также присутствуют экс-заместители министра обороны Татьяна Шевцова, Тимур Иванов и другие чиновники.

У Булгакова нашли и картины, на которых сотрудники Минобороны изображены в виде чекистов, героев трудового народа и служащих армии.

О задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.

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