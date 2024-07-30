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15:01, 30 июля 2024Моя страна

В российском регионе впервые появятся «литературные маршруты»

В Новосибирской области впервые запустят маршруты литературного туризма

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На сельских территориях Новосибирской области впервые запустят маршруты литературного туризма. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра поддержки сельских инициатив «Живая Земля» Аллу Канаеву, речь идет о территориях, где жили и писали авторы, или которые стали местами действия книг.

Первые маршруты будут запущены уже осенью 2024 года.

«Мы обратили свои взоры на литературные произведения, на авторов, которые писали, находясь на каких-то территориях наших, либо про эти территории. Искали любые привязки литературного произведения к региону. Так появилась идея соединить туристические маршруты с тем или иным произведением известного автора, связанного с Новосибирской областью», — рассказала Канаева.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали отдавать предпочтение экотуризму. В прошлом году национальные парки и заповедники посетили свыше 14,5 миллиона человек. В этом сезоне спрос увеличился: природные достопримечательности привлекли уже 6,7 миллиона путешественников, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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