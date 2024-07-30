В российском регионе впервые появятся «литературные маршруты»

На сельских территориях Новосибирской области впервые запустят маршруты литературного туризма. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра поддержки сельских инициатив «Живая Земля» Аллу Канаеву, речь идет о территориях, где жили и писали авторы, или которые стали местами действия книг.
Первые маршруты будут запущены уже осенью 2024 года.
«Мы обратили свои взоры на литературные произведения, на авторов, которые писали, находясь на каких-то территориях наших, либо про эти территории. Искали любые привязки литературного произведения к региону. Так появилась идея соединить туристические маршруты с тем или иным произведением известного автора, связанного с Новосибирской областью», — рассказала Канаева.
Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали отдавать предпочтение экотуризму. В прошлом году национальные парки и заповедники посетили свыше 14,5 миллиона человек. В этом сезоне спрос увеличился: природные достопримечательности привлекли уже 6,7 миллиона путешественников, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.