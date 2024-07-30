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20:53, 30 июля 2024Экономика

Российский ветеран отстоял в очереди на жилье 33 года

Ветеран Афганской войны из Красноярска выстоял в очереди на жилье 33 года

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ветеран Афганской войны десятилетиями ждал от государства квартиру. Долгожданное жилье он получил спустя 33 года, передают «Сибновости».

За квартирой житель Красноярска обратился еще в 90-х. В 1993 году россиянин встал на учет как ветеран боевых действий, нуждающийся в улучшении жилищных условий. Однако в 2005-м его сняли с очереди, причем о случившемся красноярца не известили. Решение объяснили сменой места жительства. В действительности же мужчина переехал к сестре в Дивногорск лишь временно — в связи с ухудшением здоровья.

Обращения в администрацию и региональное министерство социальной политики плодов не принесли. Ситуацией заинтересовались в местной прокуратуре, после чего красноярцу выделили бюджетные средства на покупку благоустроенной квартиры.

Ранее сообщалось, что парализованная москвичка 23 года добивается переселения из общежития по программе реновации. Условия проживания там она считает невыносимыми.

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