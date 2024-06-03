Парализованную россиянку 23 года не переселяли из общежития по реновации

MSK1.RU: парализованная москвичка 23 года добивается переселения из общежития

Москвичка с инвалидностью 23 года не может переселиться из общежития по реновации. Нынешние условия проживания женщина считает невыносимыми, передает портал MSK1.RU.

Дом, в котором располагается общежитие, был построен в 1950-х пленными немцами. Пенсионерка живет здесь с 1983 года. Ей приходится делить кухню и удобства с другими соседями. Родственников у россиянки не осталось, кроме 14-летнего внука с ДЦП. С готовкой еды и гигиеной ей помогает социальный работник. Причем оборудованный в общежитии душ с покатым полом не рассчитан на инвалидов. Последние три года женщина не выходила на улицу — без лифта парализованная пенсионерка не может спуститься вниз.

В 2001 году женщина встала в очередь на получение квартиры от государства. В ожидании заветной жилплощади москвичке посоветовали приватизировать комнату в общежитии. Как выяснилось позднее, приватизация лишила пенсионерку права получить муниципальное жилье. «Так я ее и не получила. Не понимаю до сих пор, почему, ведь условия жизни не улучшились: как была комната в общежитии, так она и осталась, а по бумажкам, по всем квитанциям, она считается квартирой», — жалуется она.

Впоследствии общежитие включили в программу реновации, но к переселению приступят лишь в 2025-2028 годах. «Когда это будет? Строится ли дом? Я здесь замурована, нет отсюда выхода. Не всех по первой волне-то расселили, вокруг нас нет никаких стартовых площадок, и мы думаем, что сроки еще перенесут. Я просто не доживу до переезда...» — сетует москвичка. Обращения в высшие инстанции и мэрию плодов не принесли. «Дали бы поскорее хоть самую маленькую однокомнатную квартиру. Я не прошу двушку, трешку. Я одна совсем. Мне бы хоть в квартире пожить, да чтобы лифт был. Я бы на улицу выходила, небо бы видела, могла на лавочке посидеть», — мечтает она.

В феврале пенсионер из Татарстана прорубил в сугробах 16-метровый тоннель для супруги. Пожилая женщина, перенесшая две операции на позвоночнике, не могла преодолеть снежные заносы. Коммунальщики расчищать дорогу не спешили.