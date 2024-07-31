Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:00, 31 июля 2024Наука и техника

Названо главное преимущество российского гиперзвукового оружия перед американским

Депутат Колесник: российское гиперзвуковое оружие мощнее американского

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник оценил сообщения о проведении попытки тестового запуска гиперзвукового оружия в США. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал главное преимущество российских образцов перед американскими аналогами, подчеркнув, что первые являются более мощными.

Ранее сообщалось, что США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Уточнялось, что армия и ВМС США провели испытание гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

«У нас есть преимущество, у нас больше Махов, чем у них. У них это все только в стадии разработки, проходят испытания. Мы не стоим на месте, опережаем очень прилично, думаю, так и будет продолжаться. Это нам дает колоссальное преимущество: речь о ракетах, которые нельзя перехватить — они достигают своих целей, обходя все препятствия», — подчеркнул Колесник.

Материалы по теме:
Бей первым США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Бей первымСША нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
21 января 2019
Топор войны США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Топор войныСША начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
22 августа 2019
По-быстрому США спешно создают идеальную гиперзвуковую ракету и пытаются победить Россию
По-быстромуСША спешно создают идеальную гиперзвуковую ракету и пытаются победить Россию
9 августа 2019

В марте Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Они состоялись со стратегического бомбардировщика B-52H, который взлетел с авиабазы Андерсен на Гуаме. В результате запуска ВВС США получили сведения о возможностях передовой технологии.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

      Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

      Россиянин побывал в США и пожаловался на соседей-доносчиков

      ООН прокомментировала удар Израиля по Ливану

      Госдолг США при Байдене может рекордно вырасти

      Смерч разбросал самолеты в аэропорту Татарстана

      У российского правительства появились новые полномочия

      Названо главное преимущество российского гиперзвукового оружия перед американским

      Тюремщица признала себя виновной по делу о сексе с заключенным на рабочем месте

      Названы способы защитить свои персональные данные от утечки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше