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05:10, 30 июля 2024Наука и техника

США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Когда эти разработки появятся в американских войсках?

Чиновник Пентагона: США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия

Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress.com

США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского военного чиновника.

Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде… Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологи

американский военный чиновник

Собеседник агентства не уточнил, являлся ли пуск успешным. Он заявил, что в результате испытаний были получены важные данные для дальнейших разработок Соединенных Штатов в области гиперзвуковых вооружений.

В середине июля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США планируют ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет.

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Пентагон обвинили в непрозрачности при разработке гиперзвукового оружия

Пентагон плохо информирует Конгресс о ходе разработки сверхзвукового оружия, на его создание уже израсходованы «миллиарды долларов», но общая стоимость программы неизвестна. Об этом говорится в докладе Счетной палаты правительства США.

Годы усилий и миллиарды долларов, ушедших на разработку системы сверхзвукового оружия дали существенный прогресс, но Пентагон еще не разместил первую рабочую систему

доклад Счетной палаты США

Аудиторы отметили, что стоимость гиперзвукового оружия «трудно подсчитать» из-за ограниченности опыта в его разработке. При этом они считают, что стоимость и риски нарушения графика программы можно снизить, следуя ведущим практикам.

В Счетной палате подчеркнули, что предоставление всеобъемлющей информации помогло бы Конгрессу лучшим образом понимать и контролировать ход разработки гиперзвукового оружия.

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В США оценили сроки появления первого гиперзвукового оружия в армии

В июне в Конгрессе заявили, что первое гиперзвуковое оружие появится у армии США не ранее 2025 года, если успешные испытания пройдут до 31 декабря.

В Счетной палате уточнили, что американские военные не смогли достичь своей цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon). В отчете сказано, что во время двух последних испытаний в 2023 году были выявлены проблемы с пусковой установкой и процедурой запуска.

До этого министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл пояснял, что у военных есть некоторые трудности с дополнительным тестированием гиперзвукового оружия.

У нас есть трудности с испытательными мощностями и доступностью полигонов для дополнительного тестирования гиперзвукового оружия

Фрэнк Кендалл министр ВВС США

Он добавил, что Соединенные Штаты вложили «значительные инвестиции», чтобы развивать инфраструктуру для проведения подобных испытаний.

В марте США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW, она была запущена со стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы Андерсен на Гуаме. Военные назвали испытания успешными и отметили, что пуск принес ценные сведения, направленные на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия.

Также в марте стало известно, что американские военные испытают гиперзвуковую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) в 2024 году. В октябре издание The Drive писало, что военные впервые показали HACM на фото.

В начале июня США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Испытание прошло на базе Ванденберг Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в штате Калифорния.

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      Марина Совина
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