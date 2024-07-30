США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского военного чиновника.
Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде… Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологи
Собеседник агентства не уточнил, являлся ли пуск успешным. Он заявил, что в результате испытаний были получены важные данные для дальнейших разработок Соединенных Штатов в области гиперзвуковых вооружений.
В середине июля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США планируют ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет.
Пентагон обвинили в непрозрачности при разработке гиперзвукового оружия
Пентагон плохо информирует Конгресс о ходе разработки сверхзвукового оружия, на его создание уже израсходованы «миллиарды долларов», но общая стоимость программы неизвестна. Об этом говорится в докладе Счетной палаты правительства США.
Годы усилий и миллиарды долларов, ушедших на разработку системы сверхзвукового оружия дали существенный прогресс, но Пентагон еще не разместил первую рабочую систему
Аудиторы отметили, что стоимость гиперзвукового оружия «трудно подсчитать» из-за ограниченности опыта в его разработке. При этом они считают, что стоимость и риски нарушения графика программы можно снизить, следуя ведущим практикам.
В Счетной палате подчеркнули, что предоставление всеобъемлющей информации помогло бы Конгрессу лучшим образом понимать и контролировать ход разработки гиперзвукового оружия.
В США оценили сроки появления первого гиперзвукового оружия в армии
В июне в Конгрессе заявили, что первое гиперзвуковое оружие появится у армии США не ранее 2025 года, если успешные испытания пройдут до 31 декабря.
В Счетной палате уточнили, что американские военные не смогли достичь своей цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon). В отчете сказано, что во время двух последних испытаний в 2023 году были выявлены проблемы с пусковой установкой и процедурой запуска.
До этого министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл пояснял, что у военных есть некоторые трудности с дополнительным тестированием гиперзвукового оружия.
У нас есть трудности с испытательными мощностями и доступностью полигонов для дополнительного тестирования гиперзвукового оружия
Он добавил, что Соединенные Штаты вложили «значительные инвестиции», чтобы развивать инфраструктуру для проведения подобных испытаний.
В марте США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW, она была запущена со стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы Андерсен на Гуаме. Военные назвали испытания успешными и отметили, что пуск принес ценные сведения, направленные на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия.
Также в марте стало известно, что американские военные испытают гиперзвуковую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) в 2024 году. В октябре издание The Drive писало, что военные впервые показали HACM на фото.
В начале июня США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Испытание прошло на базе Ванденберг Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в штате Калифорния.