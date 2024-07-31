Появилась новая информация о пострадавших при крушении поезда под Волгоградом

В больницах остаются девять пострадавших при крушении поезда под Волгоградом

В больницах Волгоградской области остаются девять пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань — Адлер в результате столкновения с КамАЗом на железнодорожном переезде. Новая информация о госпитализированных россиянах появилась в Telegram-канале администрации региона.

По данным властей, восемь пострадавших размещены в больнице скорой медицинской помощи в Волгограде. «Доставленные вертолетами 54-летняя женщина и 44-летний мужчина получают помощь в условиях реанимации. Женщины 20, 49, 31, 43 лет и мужчины 20 и 50 лет продолжают лечение в палатах профильных отделений», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в больнице №7 проходит лечение пятилетний ребенок.

Ранее администрация Волгоградской области сообщала, что в результате катастрофы пострадали 52 человека.

О крушении поезда Казань — Адлер в результате столкновения с КамАЗом в Котельниковском районе Волгоградской области стало известно днем 29 июля. Как выяснилось, переезд, на котором столкнулись состав и грузовик, не оборудован шлагбаумами и барьерами.

В РЖД сообщили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд с работающей сигнализацией. По данным компании, машинист не смог избежать столкновения из-за малого расстояния. Позже эту версию подтвердили в МВД.