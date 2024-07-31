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15:07, 31 июля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме решили не запрещать вебкам в России

Депутат Останина заявила, что в России нет необходимости наказывать за вебкам

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в России отсутствует необходимость запрещать вебкам. Об этом решении она сообщила каналу RTVI.

«Участие наших девушек в силу недостатков воспитания в вебкаме, конечно, есть, но мы не считаем, что нам нужны дополнительные меры регулирования», — оценила депутат перспективу запрета вебкама по примеру Киргизии.

Останина также заявила, что российское общество получится вернуть к традиционным ценностям благодаря соответствующему указу президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о криминализации вебкама в стране. Документ предполагает наказание за организацию вебкам-студий, а также ведения онлайн-трансляций. За нарушение запрета предполагаются штрафы в сотни тысяч рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

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