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22:03, 1 августа 2024Россия

Адвокат сообщил о нужде вернувшегося на родину россиянина Селезнева в медпомощи

Адвокат Селезнева Литвак: россиянин сильно болен, ему нужна медицинская помощь

Фото: Pixabay

Адвокат вернувшегося на родину в рамках обмена заключенными россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак рассказал, что его клиент сильно болен и нуждается в медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

«Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже», — заявил юрист.

По его словам, Селезнева нужно было отправить в Россию, чтобы он смог получить необходимое медицинское обслуживание и выжить.

Ранее между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. Отмечается, что в списках фигурируют 24 человека, из которых восемь россиян.

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      Марина Совина
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