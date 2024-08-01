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20:47, 5 августа 2024Экономика

Новая опция в «Яндекс Путешествиях» поможет собрать факты и цифры из поездки

«Яндекс Путешествия» подведут итоги поездки: сколько шагов сделано и фото снято

Фото: Steven Lewis / Unsplash

В «Яндекс Путешествиях» появился новый раздел «Итоги поездки», где в виде карточек будет собрана информация с самыми яркими фактами прошедшего путешествия. Например, сколько ресторанов, достопримечательностей и культурных мест посетил пользователь, сколько сделал фотографий и сделал шагов в поездке. А также во сколько он ложился спать и встречал рассвет, как далеко уехал от дома и какой была погода дома и в городе путешествия. При желании карточки можно оформить по-своему, поставив на фон один из снимков из поездки, и поделиться ими с близкими.

Данные для карточек поступают из двух источников. Первый источник — сервисы «Яндекса»: они предоставляют сведения о погоде и посещённых пользователем местах. Иногда в них могут быть неточности — скажем, на самом деле пользователь не обедал в кафе, а был в музее рядом. Второй источник — системные службы iOS и Android. От них — информация о количестве шагов, сне и сделанных фото. Доступ к данным системных служб приложение Путешествий получит, только если такое разрешение даст пользователь. Любую карточку в разделе «Итоги» можно удалить, а если функция подведения итогов не нужна, ее легко отключить.

«Нам свойственно подводить итоги — года, лета или чего-то еще. Это помогает отмечать важные моменты и хранить их в памяти. Путешествия всегда наполнены эмоциями, о них приятно вспоминать и делиться этими воспоминаниями с близкими. Чтобы нашим пользователям было проще вернуться к ярким моментам отдыха, мы разработали новый, технологичный формат подведения итогов», — рассказал директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.

«Итоги поездки» доступны только при бронировании отелей и апартаментов на две ночи и больше. Карточки про поездку появятся в приложении через пару дней после ее завершения. Чтобы начать собирать факты, нужно обновить приложение «Яндекс Путешествий» для iOS или Android до последней версии.

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      Татьяна Романова
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