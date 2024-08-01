Песков: Запад не хочет вникать в юридические тонкости переговоров по Украине

Страны Запада не хотят вникать в юридические тонкости переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, хотя они есть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«С юридической точки зрения президент Украины Владимир Зеленский утратил свою легитимность еще несколько месяцев назад. Россия так смотрит на это, Запад же абстрагируется от этого полностью. Они не хотят вникать в такие юридические нюансы, необходимые для начала переговоров», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал «четкую правовую оценку» актуальной внутриполитической ситуации на Украине.

Ранее Песков заявил, что украинский конфликт начался из-за попыток сделать Украину анти-Россией.