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17:17, 2 августа 2024Спорт

В России отреагировали на решение суда по медали фигуристов на Олимпиаде-2022

Депутат Свищев: арбитры не нашли ни зацепки, чтобы отдать нашу бронзу канадцам

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В том, что сборная России сохранила бронзу командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, нечему удивляться, считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев. На решение Спортивного арбитражного суда (CAS) он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее суд отклонил апелляцию канадцев, которые были четвертыми. Они пытались обжаловать решение, чтобы попасть в тройку за счет нового пересчета баллов.

«Как только за уши не тянули канадцев, но аргументов не нашли, с чего это вдруг канадцам надо отдать третье место. Как ни крутили, как ни вертели, канадцы напридумывали там разного, но все-таки арбитры не нашли законной причины, даже зацепочки, чтобы отдать им наше третье место. Удивляться здесь нечему, радоваться — тоже нечему. Даже используя весь лоббизм, канадцы ничего не смогли сделать», — высказался Свищев.

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29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.

Сборная России осталась призером соревнований, переместившись с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

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