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17:53, 3 августа 2024Россия

Чемпиона России и Европы по боксу Двали избила толпа в Феодосии

Чемпиона РФ и Европы по боксу Дмитрия Двали избила толпа в Феодосии

Кадр: Telegram-канал SHOT

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился одного глаза во время драки в Феодосии. Спортсмен заступился за подростка, которого избивала толпа, пишет Telegram-канал Shot.

24-летний боксер с братом и помощником-катменом на набережной увидели, как мужчины бьют подростка. Тогда спортсмены заступились за пострадавшего. Толпа разъяренных мужчин переключилась на них. Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Врачи делают все, чтобы сохранить глаз спортсмену. Участников нападения ищут правоохранители.

Ранее в Ленинградской области подросток избил сверстника до разрыва селезенки.

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      Яна Лаушкина
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