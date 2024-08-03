Чемпиона России и Европы по боксу Двали избила толпа в Феодосии

Чемпиона РФ и Европы по боксу Дмитрия Двали избила толпа в Феодосии

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился одного глаза во время драки в Феодосии. Спортсмен заступился за подростка, которого избивала толпа, пишет Telegram-канал Shot.

24-летний боксер с братом и помощником-катменом на набережной увидели, как мужчины бьют подростка. Тогда спортсмены заступились за пострадавшего. Толпа разъяренных мужчин переключилась на них. Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Врачи делают все, чтобы сохранить глаз спортсмену. Участников нападения ищут правоохранители.

Ранее в Ленинградской области подросток избил сверстника до разрыва селезенки.

