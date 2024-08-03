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13:00, 3 августа 2024Силовые структуры

Иностранному вербовщику террористов огласили приговор в российском регионе

В Карелии осудили вербовщика террористов, его приговорили к девяти годам колонии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Причастного к террористической деятельности гражданина иностранного государства осудили в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский главк ФСБ России.

Мужчина был задержан в апреле 2023 года. Судом была установлена причастность фигуранта к вербовке жителей Карелии в одну из запрещенных в России террористических организаций.

Подсудимого приговорили к девяти годам колонии.

По данным МВД России, за первое полугодие 2024-го в России был зафиксирован рекордный уровень преступлений террористической направленности. За шесть месяцев текущего года зарегистрировано более 1,6 тысячи таких преступлений. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 38,4 процента.

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      Алан Босиков
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