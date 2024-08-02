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06:25, 3 августа 2024Силовые структуры

В России зафиксирован рекордный уровень преступлений террористического характера

ТАСС: в России зафиксирован рекорд преступлений террористического характера

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В России зафиксирован рекордный уровень преступлений террористического характера. Об этом со ссылкой на материалы МВД сообщает ТАСС.

За первое полугодие зафиксировано более 1,6 тысячи подобных преступлений — это наивысший показатель как минимум за 18 лет. По сравнению с прошлым годом рост составил 38,4 процента. Статистика МВД показывает, что с 2006 по 2023 год этот показатель не доходил и до отметки в 1,4 тысячи.

Кроме того, рекордным за последние шесть лет стало количество преступлений экстремистской направленности. С января по июнь текущего года их зарегистрировано 819. С 2018 года этот показатель не доходил и до 800.

Преступления террористического характера включают в себя факты подготовки терактов, публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма, а также захват заложников, указывает ТАСС.

Весной генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в 2023 году число терактов выросло в 3,5 раза — до 2,5 тысяч. По его словам, большая часть терактов совершалась участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также противниками специальной военной операции.

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      Марина Совина
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