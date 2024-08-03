Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

Магазины Duty Free в международном аэропорту Дубая начали принимать рубли

В некоторых магазинах Duty Free в международном аэропорту Дубая начали принимать российскую валюту. Об этом заявил представитель компании Dubai Duty Free, пишет ТАСС.

Оплата покупок рублями стала возможной с 1 августа. Отмечается, что туристы могут использовать наличные рубли для покупки товаров в большинстве магазинов международного аэропорта Дубая.

При этом магазины, которые расположены во втором терминале аэропорта Дубая, в настоящий момент не принимают к оплате российские рубли. По словам представителя компании, ситуация изменится после решения технических вопросов.

В декабре 2023 года сообщалось, что власти Таиланда захотели закрыть магазины беспошлинной торговли duty free во всех аэропортах страны. По словам постоянного секретаря Минфина Лаварона Сангснита, подобная инициатива призвана увеличить турпоток в страну, а также стимулировать внутренние расходы.