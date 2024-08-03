На Западе рассказали о стремительном продвижении Российской армии на ключевом направлении

Forbes: Российская армия стремительно продвигается к Красноармейску

Вооруженные силы (ВС) России стремительно продвигаются к стратегически важному для украинской армии Красноармейску. Об этом сообщает Forbes.

Автор публикации отмечает, что чем ближе армия России будет подходить, тем сложнее будет остановить ее продвижение.

По данным издания, российским военным удалось разработать стратегию борьбы с элитной 47-й механизированной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ), использующей американскую технику. Именно эта бригада отвечает за оборону ключевого направления. Но теперь ВС РФ сбрасывают бомбы на тыл украинской армии, а разведчики на мотоциклах проводят анализ обстановки на передовой. Так удается найти украинскую технику и поразить ее противотанковыми ракетами.

Такой порядок дел в районе Красноармейска вызывает беспокойство у украинских командиров, утверждает Forbes.

Ранее стало известно, что за неделю с 27 июля по 2 августа в Донецкой народной республике были взяты под контроль пять населенных пунктов. Под контроль России перешли поселки Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское.