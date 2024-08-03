Одного из самых скрытных хищников в мире сняли на Алтае с четырьмя детенышами

В нацпарке на Алтае сняли кадры с детенышами манула и их матерью во время охоты

На Алтае сняли уникальные кадры с манулом и четырьмя детенышами. Ролики опубликованы в официальном Telegram-канале Сайлюгемского национального парка.

На видео самка манула охотится и приносит котятам пищу, пока те играют друг с другом. «Четырем котятам около 35 дней. Рядом — бывшая нора серого сурка, ставшая логовом для семьи манулов», — говорится в публикации.

В нацпарке отметили, что манул считается одним из самых скрытных и редких хищников на планете. Увидеть его в природе сложно. «Манулы отлично маскируются», — отметили специалисты.