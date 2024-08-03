Лебедев: в распределительном центре ВСУ есть около десятка ВИЧ-инфицированных

В распределительном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось около десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на мобилизованного украинца из Харькова.

По его словам, учебный центр «страшно боится» из-за этого. Источник подполья также сообщил, что в здании территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) все мобилизованные находятся под строгим присмотром, никто не может выйти, поскольку в ТЦК опасаются, что они могут сбежать.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что между работниками ТЦК и бойцами ВСУ нарастает конфликт и напряжение. Он пояснил, что на Украине у «вэсэушников» очень негативное отношение к «тэцэкашникам».