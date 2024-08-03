ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над российским регионом

Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ранее при атаке двух беспилотников ВСУ на жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле пострадал человек. Об этом уведомил губернатор российского региона Андрей Клычков.