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16:49, 3 августа 2024Россия

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над российским регионом

Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ранее при атаке двух беспилотников ВСУ на жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле пострадал человек. Об этом уведомил губернатор российского региона Андрей Клычков.

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      Фариза Бацазова
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