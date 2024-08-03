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16:27, 3 августа 2024Экономика

Названы особенности попадания России в тройку экономик с наименьшим госдолгом на жителя

Эксперт Беляев: у РФ есть резервы для того, чтобы использовать госдолг активнее

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Тот факт, что Россия за 2024 год вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения, говорит о том, что этот инструмент экономики не дорабатывается, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом экономист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Начнем с того, что нам это ничего не дает. Потому что госдолг — это обычный нормальный финансовый инструмент, который, если им пользоваться осторожно и в разумных пределах, дает дополнительные ресурсы для развития экономики, для пополнения бюджета», — рассказал Беляев.

Экономист объяснил, что госдолг помогает в тех случаях, когда надо отсечь избыточный потребительский спрос.

«В частности, в случае перегрева экономики, выпуск ценных бумаг государственного долга помогает справиться с этой задачей, причем совершенно безболезненно для экономики», — добавил он.

На самом деле это указывает на то, что у нас есть еще дополнительные резервы для того, чтобы пользоваться этим инструментом более активно, о чем говорят многие эксперты

Михаил Беляевфинансовый аналитик

Беляев рассказал, что в западных странах, например, в США и Японии, государственный долг равен валовому внутреннему продукту (ВВП), а в некоторых случаях и выше его.

«И если при динамичной экономике он своевременно обслуживается, то ничего в нем страшного нет. Это обычный финансовый инструмент. Для дилетантов это может быть какая-то радость, но для профессионалов, наоборот, это указание на то, что мы с этим инструментом не дорабатываем», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что Россия за 2024 год вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения.

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      Алена Шевченко
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