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03:55, 3 августа 2024Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога
СюжетРакетные удары по Украине:
Киев

Киев. Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробности в публикации не приводятся. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги также звучит в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

В ночь на 3 августа сообщалось о взрывах в Винницкой области.

Российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября. Уточнялось, что это произошло после взрыва на Крымскому мосту, за которым стояли украинские спецслужбы.

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      Марина Совина
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