В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробности в публикации не приводятся. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги также звучит в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

В ночь на 3 августа сообщалось о взрывах в Винницкой области.

Российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября. Уточнялось, что это произошло после взрыва на Крымскому мосту, за которым стояли украинские спецслужбы.