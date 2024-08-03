В Петербурге огромный водяной смерч сняли на видео

Огромный водяной смерч в небе над Санкт-Петербургом сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал 78 в Telegram.
На снятых корреспондентом издания кадрах видно столб серого цвета, спускающийся к водной глади.
В субботу, 3 августа, на Петербург обрушился мощный ливень. Из-за обильных осадков в городе значительно снизилась видимость.
Ранее смерч прошел по Татарстану, раскидав самолеты в аэропорту. На опубликованном видео с места шквальный ветер сносит со стоянки четыре самолета. Также в результате непогоды повреждения получили несколько зданий.