В Петербурге огромный водяной смерч сняли на видео

Огромный смерч над Финским заливом в Петербурге сняли на видео

Огромный водяной смерч в небе над Санкт-Петербургом сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал 78 в Telegram.

На снятых корреспондентом издания кадрах видно столб серого цвета, спускающийся к водной глади.

В субботу, 3 августа, на Петербург обрушился мощный ливень. Из-за обильных осадков в городе значительно снизилась видимость.

Ранее смерч прошел по Татарстану, раскидав самолеты в аэропорту. На опубликованном видео с места шквальный ветер сносит со стоянки четыре самолета. Также в результате непогоды повреждения получили несколько зданий.