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15:12, 3 августа 2024Бывший СССР

В реке на границе с Румынией вновь нашли утопленника

Украинские пограничники нашли утопленника в реке Тисе

Фото: Reuters

В реке Тисе на границе Украины и Румынии вновь нашли утопленника. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской пограничной службы.

Как сообщают пограничники, об обнаружении мужчины без признаков жизни им сообщили румынские коллеги. Были ли у украинца при себе документы, уточняется. Силовики отметили, что с начала спецоперации России на территории Украины, в Тисе ими было обнаружено уже 39 утопленников. В погранслужбе призвали «избегать рисков, которые несут угрозу жизни».

Реку Тису часто пытаются использовать уклонисты, бегущие с территории Украины от проходящей в стране мобилизации.

В апреле Госпогранслужба Украины уже начала минирование Тисы с целью сдержать бегущих через границу мужчин. По информации СМИ, в результате минирования несколько украинцев уже лишились жизни при попытке пересечь границу. Кроме того, берега реки обнесли колючей проволокой.

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      Марк Леонов
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