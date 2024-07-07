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13:10, 7 июля 2024Бывший СССР

Реку Тиса на границе Украины огородили колючей проволокой

«Страна.ua»: реку Тиса на границе Украины огородили колючей проволокой

Фото: Váradi Zsolt / Wikipedia

Берег реки Тиса в приграничных районах Украины огородили колючей проволокой. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«В соцсетях публикуют видео "фортификаций" вдоль пограничной реки Тиса в Закарпатской области. Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой», — говорится в публикации.

В апреле Госпогранслужба Украины уже начала минирование Тисы с целью сдержать бегущих из страны от мобилизации мужчин. По информации СМИ, в результате минирования несколько украинцев уже стали жертвами при попытке пересечь границу.

Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся сбежать из страны в Румынию на детских надувных кругах. Как рассказали в ведомстве, уклонисты из Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей Украины хотели уплыть в Румынию по реке Тисе.

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      Глеб Палехов
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