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13:24, 3 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили об изменении подхода российских бойцов к выбору целей в зоне СВО

Американский журналист Такер: российские войска изменили тактику в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) изменили тактику подхода к выбору целей. Об этом заявил журналист The New York Times Максим Такер, которого цитирует РИА Новости.

По словам репортера, сейчас фокус российских бойцов вместо выявления слабых укреплений перешел на поиск слабых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Такер рассказал, что российская пехота наступает группами по три-четыре человека под прикрытием лесопосадок. Также при этом используются возможности артиллерии и беспилотников. «Таким образом они захватили несколько деревень», — отметил он.

Украинский военкор Юрий Бутусов подтверждает слова журналиста и уточняет, что в результате солдаты ВСУ сдают удерживаемые позиции.

3 августа член Общественной палаты, глава общественного движения региона «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе под контроль российских войск двух опорных пунктов в Запорожской области.

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      Алан Босиков
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