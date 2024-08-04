Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею неизменным врагом

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею неизменным врагом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Политик осудил попытки южнокорейских СМИ преувеличить масштаб ущерба от ливней в Северной Корее. В Южной Корее на фоне происходящего министерство объединения и Красный Крест заявили, что готовы предоставить КНДР гуманитарную помощь, однако Пхеньян не ответил на это предложение. В Сеуле ущерб от затопления в КНДР назвали значительным.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями паводков в КНДР. Путин передал слова поддержки жителям Северной Кореи и выразил уверенность нормализации обстановки в пострадавших районах. «Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — заключил он.