Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

Польского генерала Якубчика отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию и расизм

Союзники по НАТО направили польским властям ходатайство с просьбой отозвать бригадного генерала Артура Якубчика из Международного военного штаба при штаб-квартире НАТО. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По данным издания, причиной стали нарушения в ходе проведения конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности в штаб-квартире НАТО: Якубчик пытался продвинуть кандидата из Польши. Кроме того, поведение польского генерала описывается как расистское и гомофобное.

Минобороны Польши в соцсети подтвердило информацию о том, что в отношении Якубчика идет процедура отзыва.

Ранее командира Еврокорпуса польского генерал-лейтенанта Ярослава Громадзиньского сняли с должности. Служба контрразведки Польши начала в отношении него проверку.