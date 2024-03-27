Командира Еврокорпуса из Польши сняли с должности

Командира Еврокорпуса Громадзиньского сняли с должности

Командира Еврокорпуса польского генерал-лейтенанта Ярослава Громадзиньского сняли с должности, а служба контрразведки Польши начала в отношении него проверку. Об этом сообщает министерство обороны республики.

«Служба военной контрразведки инициировала контрольное производство по проверке в области безопасности информации в отношении генерала Ярослава Громадзиньского в связи с получением новой информации об офицере», — отмечается в заявлении.

При этом оборонное ведомство не уточняет, на основании каких данных было принято это решение. Для продолжения функционирования Еврокорпуса на должность будет назначен новый командующий.

Ранее стало известно, что Польша увеличит вдвое свой вклад в инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины у стран, не входящих в Европейский союз.