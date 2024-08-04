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16:40, 4 августа 2024Экономика

Российские села оказались отрезаны от мира после ливней

В Приморье 23 села оказались отрезаны от транспортного сообщения после ливней

Фото: Правительство Приморского края

В результате ливневых осадков 23 села в Приморье оказались отрезаны от мира. О ситуации с транспортным сообщениям в регионе после непогоды пишет пресс-служба местного правительства.

«По состоянию на 4 августа, в крае подтоплен 261 приусадебный участок, сохраняется 87 переливов в 11 муниципалитетах, нарушено или отсутствует транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в Партизанском, Пограничном, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Тернейском, Ольгинском округах, Дальнереченском районе», — говорится на сайте администрации.

В частности, разгул стихии привел к обрушению моста между селами Михайловка и Фурманово. Экстренные службы организуют лодочную переправу. Кроме того, из-за падения деревьев на провода жители Фурманово остались без света. Вскоре, как рассказала глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова, электроснабжение в поселении было восстановлено.

Сильные дожди накрыли регион еще с прошлой недели. За это время в Приморье четырежды объявлялось штормовое предупреждение. Во многих районах края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений.

Ранее глава затопленного села Еманжелинка под Челябинском в ответ на жалобы призвал жителей самим скинуться на откачку воды. К тому моменту сельчане ждали помпу для откачки уже пятый день.

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      Виктория Клабукова
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