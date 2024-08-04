В США предупредили об опасности из-за затягивания конфликта на Украине

Клэксон предупредил, что затягивание конфликта на Украине истощит ресурсы США

Основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон предупредил, что затягивание конфликта на Украине истощит ресурсы США и повысит риски начала ядерной войны. Своим мнением он поделился в материале для Geopolitical Monitor.

Клэксон считает, что Соединенным Штатам сейчас следовало бы отдать предпочтение урегулированию путем переговоров. Он отметил, что бедственное положение украинских войск из-за недостатка боеприпасов, средств противовоздушной обороны и живой силы, а также упадок после контрнаступления стали «тяжелым уроном» для обороноспособности государства.

Финансовая помощь США Украине едва ли изменит ход военных действий, допустил аналитик.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии из-за больших потерь.

