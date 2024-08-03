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22:11, 3 августа 2024Мир

В США заявили о критическом состоянии ВСУ

Макгрегор: ВСУ в критическом состоянии из-за потерь и перегруженных больниц

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии из-за больших потерь. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, потери ВСУ до сих пор составляют примерно от полутора до двух тысяч солдат в день. Экс-советник Пентагона также указал, что украинская армия не обладает развитой системой эвакуации раненых, а украинские больницы перегружены.

В июле Макгрегор уже называл количество потерь среди солдат ВСУ. Тогда он также отметил, что Украина терпит поражения как на фронте, так и в тылу. По его словам, «на регулярной основе уничтожаются скопления украинских войск и техники».

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      Марина Совина
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