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22:53, 5 августа 2024Мир

Эрдоган анонсировал участие Турции в процессе против Израиля в ООН

Эрдоган сообщил об участии Турции в процессе против Израиля в суде ООН

Фото: Michael Taeger / IMAGO / Global Look Press

Турция будет участвовать в процессе против Израиля в международном суде ООН в Гааге. Об этом в своем обращении заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По его словам, парламентская делегация Турции подаст соответствующее обращение в суд в среду, 7 августа. Таким образом, Анкара поддержит иск Южно-Африканской Республики (ЮАР) против Израиля.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы положить конец этому варварству Израиля (в секторе Газа — прим. «Ленты.ру»), которое унесло 40 тысяч мирных жизней за последние 10 месяцев», — сказал Эрдоган.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви одобрил планы на случай «различных сценариев». Это произошло на фоне информации о подготовке Ирана к атаке на Израиль.

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      Артём Верейкин
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