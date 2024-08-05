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22:04, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Германия включит ремонт дорог в военные расходы из-за требования НАТО

Handelsblatt: ФРГ включит ремонт дорог в военрасходы из-за требования НАТО

Фото: Jay Wennington / Unsplash

Германия включит ремонт дорог в статью «военные расходы» с целью соблюдения требования Североатлантического альянса по расходам на оборону в 2 процента от ВВП. Об этом пишет портал немецкой газеты Handelsblatt.

В статье отмечается, что власти Германии уже включают в статью расходов на оборону, например, пенсии военнослужащих, чтобы соответствовать критерию НАТО.

«С нашей точки зрения, расходы на ту часть инфраструктуры, которая необходима для военных целей, также должны быть включены», — высказался представитель немецкого правительства.

Ранее депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца Ральф Штегнер заявил, что Германия должна вести переговоры с Россией, а не размещать дальнобойные ракеты США на своей территории. Он подчеркнул, что Берлину не следует «делать мир более опасным», размещая американские ракеты на своей территории.

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      Маргарита Пименова
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