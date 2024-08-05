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15:21, 5 августа 2024Мир

На Западе предупредили Украину о грядущих проблемах с оружием

Аналитик Меркурис: ВСУ могут не получить ракеты из-за войны на Ближнем Востоке

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не получить новые дальнобойные американские ракеты из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Такой прогноз на своем YouTube-канале дал британский аналитик Александр Меркурис.

«Если Израиль захочет использовать ракеты для нанесения ответных ударов, ему, возможно, придется обратиться к США за помощью в поставках ракет большой дальности, что, вероятно, приведет к сокращению количества ракет, которые могут быть поставлены Украине», — сказал эксперт, добавив, что такое развитие событий только усугубит критическую для ВСУ ситуацию с дефицитом оружия.

Ранее в правительстве США сообщили, что на Украину было поставленно оружия на 8,2 миллиарда долларов меньше заявленного. Таким образом, украинская армия может получить дополнительные вооружения без утверждения каких-либо документов.

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      Виктория Кондратьева
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