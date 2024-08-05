«По России бродит — по скитам, храмам и монастырям». Экс-полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество

Критиковавший СВО экс-полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел паломником

Отставной полковник Государственного разведывательного управления (ГРУ) России Владимир Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда по административному иску, поданному отделом МВД по району Дорогомилово. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Полиция требовала установления за ним административного надзора после приговора по делу о дискредитации ВС РФ. Первый раз надзор был установлен в августе 2023 года.

Дорогомиловский суд Москвы установил за фигурантом административный надзор до 19 февраля 2027 года, однако ответчика дома не оказалось. Адвокат Квачкова Алексей Першин рассказал, что еще задолго до рассмотрения дела экс-полковник решил отправиться в паломничество. Защитник добавил, что решению предшествовало посетившее Квачкова видение о том, что он должен «проповедовать слово Божие по России вплоть до Чукотки».

Он и ушел. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды. В итоге надзор за Квачковым все же установили, но куда ему теперь являться отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно: он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет Алексей Першин адвокат Владимира Квачкова

Отставного полковника дважды оштрафовали за дискредитацию армии

26 декабря 2023 года Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ на 50 тысяч рублей. Фигуранта признали виновным по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) России») КоАП РФ.

До этого он получил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей в августе того же года по решению Тверского суда столицы. О составлении протокола в отношении экс-полковника стало известно 18 июля. Поводом для этого стали три публикации в группе «Квачков Владимир Васильевич» в «Одноклассниках», на которую подписана 21 тысяча человек. По словам Квачкова, уголовное дело в отношении него возбудили по статье о дискредитации армии после доноса неизвестного гражданина.

Защита обжаловала принятые решения, но они были оставлены в силе в апелляционной инстанции. В апреле 2024 года Мосгорсуд отклонил жалобу отставного полковника и утвердил административное наказание по второму делу о дискредитации ВС РФ. Назначенный судом штраф в размере 50 тысяч рублей был оставлен без изменения.

Суд дважды назначал полковнику административный надзор

6 сентября 2023 года Дорогомиловский суд Москвы запретил отставному полковнику ГРУ посещать массовые мероприятия и участвовать в них. Суд удовлетворил иск полиции об установлении административного надзора до погашения им судимости 19 февраля 2029 года. 5 августа этого года суд вынес решение о надзоре до 2027 года. Квачков должен два раза в месяц отмечаться в полиции.

Адвокат заявил, что уход экс-полковника в паломничество был совершенно законным, поскольку он отправился в путь еще в конце апреля — начале мая, до вынесения решения.

На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение Алексей Першин адвокат Владимира Квачкова

Защитник считает, что у полиции нет оснований объявлять фигуранта в розыск после вступления решения в силу, поскольку тот не был должным образом уведомлен об итогах суда. Кроме того, юрист намерен обжаловать приговор.

Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.

