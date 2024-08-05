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10:26, 5 августа 2024Бывший СССР

Появились кадры уничтожения двух немецких танков Leopard в зоне СВО

Появились кадры уничтожения танков Leopard в Харьковской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Появились кадры уничтожения двух танков Leopard немецкого производства в Харьковской области. Видео публикует Минобороны России.

Отмечается, что цели были поражены барражирующим боеприпасом «Ланцет» и высокоточным снарядом «Краснополь». На кадрах, сделанных при помощи БПЛА, видно, что один из танков был поражен боеприпасом на ходу.

Ранее 31 июля Минобороны сообщало об уничтожении еще одного Leopard. Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось поразить подразделениям южной группировки войск в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Валентин Карант
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