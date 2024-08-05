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05:02, 5 августа 2024Силовые структуры

Правоохранители рассказали о «неопровержимых доказательствах» для задержания Савельева

ТАСС: для задержания сенатора Савельева были неопровержимые доказательства
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Основанием для задержания сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева стали «неопровержимые доказательства» у следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В частности, были получены необходимые показания от фигурантов по делу, после чего следователи «установили всю цепочку от исполнителей и посредников до организатора запланированного убийства». Тогда же и было принято решение об обращении в Совет Федерации для снятия неприкосновенности, чтобы задержать сенатора.

2 августа в Совфеде задержали Савельева. Его заподозрили в том, что он нанял в качестве киллера бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. За 100 тысяч долларов тот намеревался расправиться с бизнес-партнером Савельева Сергеем Ионовым.

Оперативники инсценировали расправу над ним, а затем подделали карту вызова скорой помощи и протокол осмотра тела. Завладев этой информацией, Савельев передал киллеру гонорар.

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      Сергей Грехов
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