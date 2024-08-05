Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:49, 5 августа 2024Экономика

Россия резко сократила поставки товаров в Турцию

РИА Новости: стоимость поставок товаров из РФ в Турцию упала на $835 млн в июне

Фото: Murad Sezer / Reuters

По итогам июня 2024 года суммарная стоимость поставок российских товаров в Турцию сократилась на 835 миллионов долларов и опустилась до уровня в 2,95 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Уточняется, что этот спад стал наибольшим среди ключевых торговых партнеров средиземноморской страны. Так, стоимость поставок продукции из Италии за этот период снизилась на 714 миллионов долларов, до 1,2 миллиарда, китайской — на 481 миллиона, до 3,4 миллиарда, швейцарской — на 443 миллиона, до 443 миллиона, немецкой — на 364 миллиона, до 1,9 миллиарда.

В топ-10 стран по темпам снижения экспорта в Турцию также вошли Испания, США, Малайзия, Великобритания и Франция. Первая сократила поставки товаров на 282 миллиона долларов, вторая — на 275 миллионов, третья — на 196 миллионов, четвертая — на 178 миллионов, пятая — на 161 миллион. В целом за июнь импорт Турции упал на 18,8 процента в сравнении с майским показателем и сократился до 24,9 миллиарда долларов. С января спад составил 14 процентов.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные TurkStat сообщило о резком падении экспорта турецких товаров в Россию. По итогам первой половины 2024 года показатель сократился на 28,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В денежном выражении экспорт в РФ снизился с 5,8 до 4,16 миллиарда долларов. В свою очередь, импорт российских товаров в Турцию за этот период времени сократился на 10,3 процента, до 22,04 миллиарда.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили следящий за пользователями Android троян. Шпионский вирус имел доступ к переписке и контактам

      Еще два триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпийских играх

      Нефть рекордно подешевела

      В Мали осудили Украину за неонацизм

      Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

      В Таиланде туристический автобус рухнул в озеро и попал на видео

      Стали известны подробности продвижения ВС России в Часов Яре

      Минобороны заявило об уничтожении двух немецких танков Leopard в зоне СВО

      Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России

      65-летняя Мадонна подтвердила новый роман снимками обнаженной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше